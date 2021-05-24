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Миротворцы в Карабахе сопроводили 80 паломников в монастырь Амарас

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские миротворцы в Нагорном Карабахе в воскресенье сопроводили в монастырь Амарас 80 паломников, сообщили в Минобороны РФ.

"Эти люди прибыли сюда из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень", - говорится в сообщении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

В результате подписания соглашения раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Российские миротворцы на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить святыню.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент, состоящий из 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Нагорный Карабах Минобороны РФ

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