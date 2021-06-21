Минобороны РФ сообщило о завершении обустройства миротворцев в Карабахе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные завершили строительство в Нагорном Карабахе модульного городка медицинского отряда специального назначения.

"С введением в строй блочно-модульного городка медицинского отряда специального назначения полностью завершено обустройство российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В составе городка для медотряда - амбулаторное, приемно-сортировочное, хирургическое, реанимационное, госпитальное, инфекционные отделения. Госпиталь рассчитан на 40 коек, сказали военные.

"Модули оснащены современным медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи военнослужащим российского миротворческого контингента", - сообщили в Минобороны.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами. Российский контингент насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.