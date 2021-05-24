Президенты стран Балтии призвали прекратить перелеты над Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела в понедельник онлайн-переговоры с главой латвийского государства Эгилсом Левитсом и президентом Литвы Гитанасом Науседой в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

"Они призвали освободить похищенных, закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести эффективные санкции", - сообщила пресс-служба президента Эстонии.

"Откровенный акт государственного терроризма, угон самолетов - это что-то новое даже в арсенале опытных диктаторов. Остальной мир должен прекратить обращаться с белорусским режимом в шелковых перчатках, и мы должны использовать все мирные средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы оказать давление на этот режим. Вчерашний инцидент, который поставил под угрозу жизнь 171 пассажира и привел к похищению как минимум двух человек, не должен остаться безнаказанным", - сказала Кальюлайд после переговоров с балтийскими коллегами.

Она выразила сожаление, что "ни один гражданин Евросоюза не может считать Белоруссию безопасным местом на суше или в воздухе". "Поэтому я также считаю, что имеет смысл прекратить весь транзит через Белоруссию. Как и в случае с санкциями, это неизбежно сказывается на государствах-членах Европейского Союза, нашем бизнесе и наших людях, но мы не должны рисковать жизнями людей. Вчерашний день показал, что эта угроза реальна", - заявила Кальюлайд.

Эстония как непостоянный член Совета Безопасности ООН также планирует как можно скорее инициировать обсуждение в Совете инцидента в аэропорту Минска.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. По сообщениям местных СМИ, также была задержана россиянка София Сапега.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссия использовала истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24. В белорусских СМИ появилась информация, что решение о посадке самолета Ryanair в Минске принимал лично президент страны Александр Лукашенко.

Позднее в Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) назвали неприемлемым шагом приземление в Минске лайнера Ryanair.