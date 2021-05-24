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Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии

Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Власти Литвы запретили самолетам, которые направляются в республику и из нее, пролетать над Белоруссией. Запрет вступает в силу 25 мая в 00:00 по времени UTC (местное время - 3 часа).

Кабмин принял такое решение в понедельник после того, как Белоруссия принудила к посадке в Минске летевший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет.

"Вчерашнее происшествие очень четко показало, что, к сожалению, даже когда наши граждане летят в воздушном пространстве нашего соседнего государства, они, к сожалению, не находятся в безопасности, и мы не знаем, не будет ли самолет принужден к посадке по тем или иным причинам", - сказал министр транспорта Марюс Скуодис.

Госпредприятию Oro navigacija поручено довести эту информацию до сведения пилотов.

Инцидент с самолетом Ryanair

В воскресенье, 23 мая, после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Белоруссии.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году Белоруссия включила создателей Nexta 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Протасевича в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал объявила экстремистским и распорядилась его заблокировать.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, также 11 греков, девять французов, несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, а также граждане Грузии и других стран.

В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, часть государств Евросоюза.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Литва Белоруссия Ryanair

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