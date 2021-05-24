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Захарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений Запада

Захарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений Запада
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой в адрес западных стран в связи с их заявлениями на фоне посадки самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии (Эво Моралеса в 2013 году - ИФ) по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - написала Захарова в понедельник в фейсбуке.

Она подчеркнула, что "сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали".

"Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" (лат. "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" - ИФ) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - отметила Захарова.

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. Позднее выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба внесены Минском в список экстремистских). Он был задержан.

По сообщениям местных СМИ, вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в белорусской столице задержана россиянка София Сапега. В Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе заявили, что Сапега - гражданка России, студентка вуза. Там призвали обеспечить Сапеге консульскую помощь и добиться ее освобождения.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) назвала принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

В июле 2013 года на пути из России самолет Эво Моралеса, который тогда занимал пост президента Боливии, совершил незапланированную посадку в Вене. Это произошло из-за того, что Франция и Португалия запретили полет через свое воздушное пространство. Боливийский самолет осмотрели, предполагалось, что на борту искали бывшего сотрудника ЦРУ США Эдварда Сноудена. Позднее Испания открыла свое воздушное пространство для полета.

Белоруссия МИД РФ Мария Захарова Роман Протасевич

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