Захарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с критикой в адрес западных стран в связи с их заявлениями на фоне посадки самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии (Эво Моралеса в 2013 году - ИФ) по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - написала Захарова в понедельник в фейсбуке.

Она подчеркнула, что "сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали".

"Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" (лат. "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" - ИФ) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - отметила Захарова.

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Поводом для этого послужила информация о минировании лайнера. Позднее выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба внесены Минском в список экстремистских). Он был задержан.

По сообщениям местных СМИ, вместе с Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair в белорусской столице задержана россиянка София Сапега. В Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе заявили, что Сапега - гражданка России, студентка вуза. Там призвали обеспечить Сапеге консульскую помощь и добиться ее освобождения.

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) назвала принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.