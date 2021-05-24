Медведчук назвал фейком появившиеся в СМИ записи его разговоров

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Депутат парламента Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что обнародованные ранее записи его телефонных разговоров сфальсифицированы с целью провокации.

"Не хочу комментировать никакие разговоры, потому что они являются сфальсифицированными. То, что сегодня происходит, - чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался", - написал Медведчук в твиттере в понедельник.

Ранее в СМИ появились записи телефонных разговоров, предположительно, Медведчука с лидерами самопровозглашенных образований в Донбассе.

11 мая народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Медведчук находится под домашним арестом.