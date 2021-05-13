Украинский политик Медведчук помещен под домашний арест

Народный депутат Рады Виктор Медведчук Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева поместил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Медведчука с альтернативой в виде залога.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля включительно.

При этом суд обязал Медведчука: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Украинского политика также обязали сдать документы для выезда за границу и носить электронный браслет.

Суд огласил только резолютивную часть решения.

В ходе судебного заседания защита сначала просила не избирать никакую меру пресечения, поскольку, по их убеждению, подозрение не было вручено надлежащим образом. Впоследствии адвокаты заявили, что если суд сочтет необходимым избрание меры пресечения, то это может быть поручительство народных депутатов. Парламентарии написали соответствующие заявления.

В ходе заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивации установления размера залога как альтернативы аресту.

Медведчук после заседания суда заявил журналистам, что намерен проконсультироваться с адвокатами и после этого принимать решение относительно обжалования решения о домашнем аресте.

"Мы будем работать над тем, чтобы доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивированно и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли... Пока мы говорим именно о том, что оно (обвинение - ИФ) политически мотивировано", - добавил Медведчук.

Народные депутаты Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

В чем обвиняют Медведчука

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи спецслужбам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Украинский депутат Козак, по данным украинских правоохранительных органов, находится в РФ.

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд отправить под арест подозреваемого с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.