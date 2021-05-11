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Украинских парламентариев Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму в отношении депутатов парламента Виктора Медведчука и Тараса Козака.

"Сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", - написала Венедиктова на странице в фейсбуке.

Как стало известно агентству "Интерфакс", речь идет о Медведчуке и Козаке.

Генпрокурор Украины сообщила, что по результатам обысков местонахождение депутата М. не установлено, СБУ принимает меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия в доме депутата парламента (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера движения "Украинский выбор - право народа" Медведчука. "Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе СБУ. Как уточнил агентству источник, обыски проходят в нескольких местах.

25 марта Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс" источник в правоохранительных органах.

26 марта стало известно о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, вынесенном трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

Украина Виктор Медведчук Тарас Медведчук

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