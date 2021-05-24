Поиск
AНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 1Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Латвия Латвия3 : 0Италия ИталияОконченподробнееAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада Канада

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Уменьшение серого вещества даже от малых доз алкоголя, разгадка тайны микроскопа Левенгука и шутка про ежика, которая оказалась близкой к правде

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Турбидные шлейфы в озере Ван. Снимок сделан в ходе 49-й экспедиции на МКС.
Фото: NASA

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Безопасной дозы алкоголя не существует. К такому выводу пришли ученые, когда проанализировали томограммы 25 тысяч человек и количество выпиваемого ими спиртного. Негативное влияние алкоголя на мозг оказалось пропорционально потребляемому количеству. Исследователи советуют пересмотреть существующие рекомендации по безопасному количеству алкоголя.

- Шутка про ежика оказалась очень близкой к правде, ведь недавно биологи показали, что млекопитающие способны к дыханию через анус при дополнительной вентиляции. Биологи исследовали два типа вентиляции через анус: газовую и жидкостную. Оба способа оказались эффективными в ходе испытаний на мышах, крысах и свиньях. Исследователи предполагают, что жидкостную вентиляцию кишечника через анус в перспективе можно будет применять для самых разных болезней, связанных с гипоксией – в том числе и при респираторном синдроме COVID-19.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- В самом мощном микроскопе XVII века с секретной линзой оказалась простая шаровидная линза Роберта Гука – это выяснили нидерландские физики при помощи нейтронной томографии. Оптические стекла Антони ван Левенгука – отца современной микробиологии – увеличивали объекты в 150–300 раз. Секреты изготовления своих линз Левенгук скрывал от конкурентов и, в особенности, от английского изобретателя Роберта Гука, который был заинтригован увеличительными свойствами этих линз. Вероятно, в заимствовании шаровидной линзы и таится причина ореола тайны вокруг способа изготовления линз, созданного Левенгуком.

- Ученые провели обзор литературы, описывающей игровое поведение животных, и определили 65 "смеющихся" видов". Под смехом тут имеется в виду различные звуковые сигналы, издаваемые животными во время игр. В список вошли в основном приматы, грызуны, социальные хищники и другие млекопитающие. Ученые полагают, что список должен быть больше, ведь игровая вокализация есть и у птиц и, возможно, даже у некоторых рептилий и рыб. Но доказательств пока мало.

- Метод австралийских аборигенов оказался эффективнее западной техники "дворца памяти". Хотя они и имеют сходство. Сравнивали два метода австралийские исследователи, попросив студентов запомнить список из 20 названий бабочек. Когда австралийскому аборигену нужно что-то запомнить, он придумывает историю, включающую в себя аспекты флоры, фауны и местной географии. Например, для запоминания может использоваться дорога в саду, где каждый камень или растение ассоциируется с определенным словом. "Дворец памяти" заключается в развитии памяти посредством визуализации: создании в воображении пространства, в котором можно хранить большое количество данных.

- Недавно НАСА опубликовало итоги конкурса Tournament Earth 2021. N+1 отобрал из фотографий-финалистов дюжину снимков.

- Сайт N+1 разобрал одну из статей Андрея Сахарова, имя которого обычно ассоциируется с правозащитной деятельностью и созданием водородной бомбы. В этой статье он пытается ответить на вопрос: как так получилось, что материя во Вселенной "выжила", а не исчезла без остатка сразу же после Большого взрыва.

N+1 дайджест

Новости по теме

Новости

Латвия вышлет белорусских дипломатов в ответ на высылку своего посла из Минска

Чемпионат мира по хоккею-2021

Белоруссия вышлет посла Латвии из-за замены белорусского флага в Риге

Зеленский велел закрыть авиасообщение Украины с Белоруссией

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ получила от Белоруссии уведомление о задержании россиянки Сапеги

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Сигнал о минировании самолета Ryanair Минск получил от "солдат ХАМАСа"

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

NBC узнал о возможной встрече Путина и Байдена в Женеве

Рейс Lufthansa не вылетел из Минска во Франкфурт из-за угрозы теракта

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии

Литва запретила авиасообщение с республикой через воздушное пространство Белоруссии
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair

РФ запросила доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки рейса Ryanair
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');