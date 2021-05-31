Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первый за 3000 лет случай размножения тасманийских дьяволов на материковой Австралии, почему помидоры потеряли вкус, а также в каком случае видеоигры позитивно ассоциируются с успеваемостью

Тасманский дьявол Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Биологи после трех лет наблюдения за муравьями из лесов Германии заметили, что зараженные ленточным червем Anomotaenia brevis рабочие муравьи живут дольше своих собратьев. Инфицированные муравьи имеют определенный состав феромонов, вероятно, заставляющий других рабочих муравьев ухаживать за ними. Зараженные насекомые стали ленивее и практически не покидали гнезда. Биологи считают, что паразиты помогают увеличению продолжительности жизни хозяев, чтобы дятлы – конечная цель этих паразитов – успели съесть их, причем в одном месте и без поисков в траве.

- N+1 рассказал, почему поиски ароматных и вкусных томатов превратились в сложный квест и можно ли это как-то исправить.

- Невоспроизводимость данных научных статей не только не снижает их цитируемость, а, наоборот, повышает ее. Возможность повторить описанный в научной статье эксперимент и получить те же результаты – один из главных принципов современной системы научного знания. Авторы нового исследования считают, что те ученые, которые ссылаются на невоспроизводимые результаты, почти всегда понимают, что эти данные менее надежны, но предъявляют к ним – как к более интересным – пониженные требования. Учитывается и то, что потом такие статьи могут вызвать больший ажиотаж в научной среде и привлечь большее внимание к новой работе.

- Метаанализ большого количества независимых исследований показал, что нарциссизм, даже умеренный, является значительным фактором агрессивного поведения. Связь между нарциссизмом и агрессией оказалась одинаково значимой для мужчин и женщин, для людей всех возрастов, уровня образования и страны проживания. Эта связь усиливалась при провокации, но оставалась значительной и при ее отсутствии.

- Тасманийские дьяволы, которых в минувшем году выпустили на охраняемой территории в австралийском штате Новый Южный Уэльс, принесли первое потомство: семь здоровых детенышей. Специалисты называют это событие историческим: дикие тасманийские дьяволы не рождались на территории материковой Австралии уже около трех тысяч лет. Этот вид остается в тяжелом положении и нуждается в помощи человека

- Использование компьютера и видеоигр более одного часа в день по будням негативно ассоциируется с успеваемостью детей в средней школе. При этом дети, которые использовали интернет и играли в видеоигры по выходным не больше часа, меньше скучали в школе и имели более высокие результаты когнитивных тестов по итогам года, выяснила группа ученых из Китая и США.

- Сайт N+1 собрал большой гид по тому, как мир болеет ковидом, умирает, лечится и прививается – и насколько это похоже на предыдущие вирусные пандемии. Предыдущий обзор был написан полгода назад. С тех пор в разных странах зарегистрировали больше десятка разных вакцин, а привились ими сотни миллионов людей.