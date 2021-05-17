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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

От чего зависит доброжелательность собак, открытие для анестезиологии, а также редкие кадры охоты глубоководных кальмаров

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Если у вас только одна собака, или это ваш первый пес, он с большей вероятностью будет склонен к агрессии, узнали финские ученые. Выяснилось также, что вероятность агрессии связана с породой, а также с размером, полом, возрастом собаки и степенью пугливости. Так, например, более склонными к агрессии оказались длинношерстные колли, карликовые пудели, и миниатюрные шнауцеры. Наименее агрессивными породами оказались лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и лапонский пастух.

- Американец подхватил сразу три болезни от укуса клеща. В клинику обратился мужчина 70 лет с жалобами на тошноту, лихорадку, а также боль в лодыжке. Врачи проверили у него антитела к основным возбудителям клещевых инфекций и обнаружили антитела сразу к трем возбудителям. У мужчины нашли боррелиоз, анаплазмоз и бабезиоз.

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- Физики построили создающий материю из вакуума лазер. Ученые смогли сконцентрировать излучение от мощного петаваттного лазера в пятно интенсивностью свыше 1023 ватт на квадратный сантиметр. Для этого они провели двухступенчатую коррекцию волнового фронта, стабильность которого проверялась на 80 импульсах. Такая интенсивность позволит наблюдать рождение электрон-позитронных пар из вакуума.

- Американские ученые выяснили, что препарат для наркоза пропофол уменьшает частоту мозговых ритмов между таламусом и корой больших полушарий. Исследователи узнали это, изучая мозговую активность макак во время наркоза. Открытие можно будет использовать в анестезиологии. Наблюдая за мозговыми ритмами пациента, врачи смогут понять, вошел ли пациент в состояние наркоза и как быстро он может очнуться. Это повысит безопасность операций.

- Гигантских глубоководных кальмаров засняли на видео в Большом Карибском бассейне. Сделать это удалось на глубинах от 557 до 950 метров с помощью камер слабого освещения с приманкой, имитирующей биолюминесценцию медузы. Видеозаписи показывают, что встретившиеся три особи гигантских моллюсков – визуальные хищники. Один из кальмаров Architeuthis активно преследовал добычу, прежде чем напасть на нее. Таким образом, найдено еще одно доказательство, что этот кальмар не относится к хищникам, которые ждут в засаде, как это предполагалось ранее.

- В этом материале сайт N+1 разбирает, что антиковидного могут сегодня предложить больным медики, как эти лекарства устроены и каких препаратов стоит ждать в будущем.

- В наши дни палеонтологи описывают по несколько новых видов каждый месяц, самый "свежий" из них – тлатолоф (Tlatolophus galorum) – описан в мае 2021 года. Однако ученые не только открывают новые виды этих животных, но и уточняют сведения об уже известных. N+1 рассказал, как поначалу изображали тираннозавров, стегозавров, бронтозавров и прочих динозавров – и каким их облик стал теперь.

N+1 дайджест

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