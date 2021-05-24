Посол Белоруссии вызван в МИД в Берлине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсурдными объяснения белорусского правительства насчет вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске и сообщил, что посол Белоруссии в стране Денис Сидоренко вызван в МИД в Берлине.

"Полученные до сих пор объяснения белорусского правительства относительно вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске абсурдны и неубедительны... поэтому сегодня вечером мы вызвали в МИД белорусского посла. Разговор будет вести статс-секретарь Мигель Бергер", - сказал Маас в понедельник.

По его словам, необходимо срочно прояснить обстоятельства случившегося, задержанный оппозиционер Роман Протасевич и его подруга должны быть немедленно отпущены.

"Одновременно главы государств и правительств стран ЕС будут обсуждать сегодня на неформальном саммите ЕС возможные последствия. Это происшествие не может остаться без последствий", - добавил министр.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, получил сообщение о бомбе на борту, и пилоты совершили вынужденную посадку в Минске, долетев до аэропорта в сопровождении белорусского истребителя. После посадки был задержан редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и бывший главред NEXTA Протасевич, а также его подруга - гражданка России София Сапега.

МИД Белоруссии заявил, что причиной посадки самолета были соображения безопасности пассажиров. Ведомство также осудило попытки политизировать этот инцидент.