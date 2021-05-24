МИД Белоруссии осудил политизацию инцидента с самолетом Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии отметил намеренную политизацию инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair и выдвижение в адрес Минска ничем не подтвержденных обвинений. Об этом заявил представитель ведомства Анатолий Глаз.

"На этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки", - говорится в его заявлении.

Он не заметил никакого видимого желания в этой ситуации объективно разобраться.

"Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях. Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы", - резюмировал он.

23 мая в Белоруссии было возбуждено дело о ложном сообщении о минировании самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и принудительно посаженного в Минске для проверки. 24 мая в департаменте авиации белорусского Минтранса была создана комиссия для расследования инцидента с лайнером.

"Уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации", - заявил об этом расследовании представитель МИД.

Глаз добавил, что по-человечески понятно, что пассажиры этого рейса столкнулись с неудобствами.

"Однако правила авиационной безопасности - это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно, прежде всего, смотреть на этот инцидент", - заявил он.

В МИД не сомневаются, что все действия компетентных структур полностью соответствовали установленным международным правилам, которые Белоруссия всегда соблюдала.

После вынужденной посадки пассажирского самолета в Минске оказалось, что бомбу на борту не нашли, зато был задержан летевший этим рейсом оппозиционный блогер Роман Протасевич, редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA.

МИД Франции обвинил Минск в угоне гражданского самолета, МИД Ирландии назвал инцидент "авиационным пиратством" при поддержке государства. Ожидается, что инцидент обсудят на саммите ЕС в понедельник.