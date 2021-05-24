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Британские власти потребовали от авиакомпаний не летать над Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в понедельник поручил Управлению гражданской авиации потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.

"Я поручил Управлению гражданской авиации Великобритании направить требование к авиакомпаниям избегать воздушное пространство Белоруссии, чтобы обеспечить безопасность пассажиров", - написал Шэппс в твиттере.

Он сообщил, что Великобритания приостанавливает разрешение на полеты авиакомпании Belavia.

Министр отметил, что такие решения в Лондоне приняли в связи с недавним инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. После посадки самолета Протасевича задержали.

Великобритания Белоруссия

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