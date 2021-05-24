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Минск заявил, что Запад не запрашивал переговоры диспетчеров с бортом Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Западные страны не запрашивали у Белоруссии информацию об инциденте с самолетом Ryanair. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей в понедельник.

"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием, в том числе, соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил Макей журналистам.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Таким образом он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС от Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.

При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать политические заявления с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо, это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - считает министр.

Как сообщалось ранее, в воскресенье после обеда в аэропорту Минска вынужденно сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Белоруссии.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о бомбе на борту. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, главный редактор телеграм-канала NEXTA (канал признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белоруссия Ryanair Роман Протасевич

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