Минск заявил, что Запад не запрашивал переговоры диспетчеров с бортом Ryanair

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Западные страны не запрашивали у Белоруссии информацию об инциденте с самолетом Ryanair. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Владимир Макей в понедельник.

"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием, в том числе, соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил Макей журналистам.

Таким образом он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС от Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.

При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать политические заявления с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо, это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - считает министр.

Как сообщалось ранее, в воскресенье после обеда в аэропорту Минска вынужденно сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Белоруссии.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры сообщили о бомбе на борту. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, главный редактор телеграм-канала NEXTA (канал признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.