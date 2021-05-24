Лидеры ЕС обсудили РФ и Белоруссию при полном отсутствии гаджетов в зале

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель распорядился, чтобы часть повестки открывшегося в Брюсселе в понедельник саммита ЕС, посвященная Белоруссии и России, прошла при полном отсутствии в зале заседаний мобильных телефонов, планшетов и иных электронных устройств.

"Для обеспечения конфиденциальности обсуждения Белоруссии и России на Европейском совете его председатель попросил провести дискуссию без электронных устройств", - сообщил в твиттере Баренд Лейц, пресс-секретарь Мишеля.

Ранее европейские СМИ сообщали, что в зал заседаний саммита ЕС нельзя будет пронести никакие гаджеты, так как "стратегические дебаты" по России предполагают полную конфиденциальность.

Кроме того, утверждали некоторые авторы публикаций, в Брюсселе якобы опасаются прослушки дискуссии спецслужбами России.