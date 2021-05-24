Лидеры стран ЕС высказались за новые санкции против Белоруссии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске.

"Евросовет призывает принять дальнейшие целенаправленные экономические санкции", - говорится в заявлении ЕС.

В нем также отмечается, что Евросоюз также "призывает Совет принять дополнительные (санкционные - ИФ) списки в отношении физлиц и юрлиц, причём - как можно скорее". Однако в заявлении не указывается, какие именно компании и физлица могли бы попасть под санкции ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимы "серьёзные последствия" в ответ на инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.