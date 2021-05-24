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Глава Европарламента потребовал на саммите ЕС единой реакции на инцидент с рейсом Ryanair

ЕС продолжит требовать освобождения Навального

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на саммите ЕС в понедельник в Брюсселе, заявил европейским лидерам о необходимости решительного и единого ответа Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Вчерашние события, связанные с принудительной посадкой в Минске рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, беспрецедентно серьезны. Режим президента Лукашенко лишил свободы Романа Протасевича и его спутницу. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения и предоставления им возможности покинуть страну", - сказал глава Европарламента.

По его словам, "международное расследование, несомненно, необходимо для проверки того, была ли угроза воздушному транспорту и безопасности пассажиров со стороны суверенного государства и имело ли место нарушение Чикагской конвенции".

"Наш ответ должен быть решительным, незамедлительным и единым. Европейский союз должен действовать без колебаний и наказать виновных. Сегодня вы несете огромную ответственность за то, чтобы показать, что союз - не бумажный тигр", - подчеркнул Сассоли.

Он также отметил, что наложенные недавно на него и на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову российские санкции были направлены не только против них, но и против институтов ЕС, которые они представляют, и это только побуждает не останавливаться, а продолжать требовать, чтобы Россия освободила оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщалось, в воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После приближения к воздушному пространству Литвы самолет повернул в столицу Белоруссии. Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Ryanair Давид Сассоли ЕС Европарламент

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