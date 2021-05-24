Движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту с рейсом Ryanair

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС отрицает свою причастность к экстренной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, на борту которого был бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, пишет газета The Jerusalem Post.

"ХАМАС отрицает причастность к вынужденной посадке самолета в Белоруссии, несмотря на заявление страны (Белоруссии - ИФ) о том, что ХАМАС отправил сообщение об угрозе минирования...", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в аэропорту Минска вынужденно сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Беларуси. Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска из-за потенциальной угрозе на борту самолета. Впоследствии эта информация не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Позже, на брифинге в понедельник в Минске директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций РБ Артем Сикорский заявил, что сообщение о минировании самолета, поступившее на электронную почту аэропорта "Минск", было подписано "солдатами ХАМАС". Он процитировал его содержание: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники "Делфи экономик форум" возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".