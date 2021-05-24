ЕС потребовал немедленно вернуть свободу оппозиционеру Протасевичу

Также они требуют освободить его подругу Сапегу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС требуют незамедлительно освободить белорусского оппозиционного активиста и блогера Романа Протасевича, а также его подругу, гражданку России Софию Сапегу.

"Евросовет требует незамедлительного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также гарантировать их свободу передвижения", - говорится в заявлении ЕС.

В воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Беларуси. Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.