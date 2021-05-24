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Саммит ЕС призвал европейских перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию

Базирующимся в ЕС авиаперевозчиками следует избегать перелетов через Белоруссию

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Европейский совет призвал в понедельник всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Белоруссию, говорится в опубликованных в Брюсселе заключениях саммита Евросоюза в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

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Саммит ЕС "призывает Совет (ЕС) принять необходимые меры для запрета воздушного пространства ЕС для белорусских авиалиний и препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями".

Европейский совет также заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации срочного расследования события в Минске как беспрецедентного и недопустимого инцидента.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Хроника 23 – 24 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
ЕС Белоруссия Роман Протасевич Ryanair Минск

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