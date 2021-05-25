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На севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на вторник на севере Грузии в регионе Мцхета-Мтианети, сообщил уточненные данные национальный центр сейсмического мониторинга.

Согласно обновленной информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 01:43 по тбилисскому времени (00:43 мск) в 31 км к юго-востоку от поселка Казбеги, у села Бакчвили. Эпицентр землетрясения находился на глубине 24 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Грузия Тбилиси

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