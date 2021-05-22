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Землетрясение зафиксировано на Алтае

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксирован в 239 км к юго-юго-востоку от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 06:19 мск в субботу, находился примерно в 75 км западнее поселка Кош-Агач. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет. Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.

Алтай

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