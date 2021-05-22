Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия2 : 5Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада0 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнее

Близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Тихого океана в 508 км северо-восточнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:13 мск в субботу находился примерно в 216 км юго-юго-восточнее острова Алофи (архипелаг Футуна, входит в заморскую общину Франции Уоллис и Футуна).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Фиджи

Новости
Пандемия коронавируса

Испания отменит ограничения для британских и японских путешественников

Испания отменит ограничения для британских и японских путешественников

США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет

Глава Apple дал показания по иску Epic Games

Глава Apple дал показания по иску Epic Games

Посольство РФ в Боготе отвергло обвинения в причастности России к кибератакам

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео c 1 июня

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео c 1 июня
Пандемия коронавируса

В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС

В МОК заявили, что Олимпиада пройдет даже в условиях ЧС

В Кремле отреагировали на новые санкции США

Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"

Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

ВОЗ нашла статистику смертей от COVID-19 заниженной в два-три раза

ВОЗ нашла статистику смертей от COVID-19 заниженной в два-три раза

Что произошло за день: пятница, 21 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');