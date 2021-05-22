Близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в акватории Тихого океана в 508 км северо-восточнее столицы Фиджи - города Сува, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:13 мск в субботу находился примерно в 216 км юго-юго-восточнее острова Алофи (архипелаг Футуна, входит в заморскую общину Франции Уоллис и Футуна).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".