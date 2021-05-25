Поиск
AНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 2Дания ДанияОвертаймBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнееAНачало в 20:15Швейцария ШвейцарияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияНорвегия Норвегия

Белоруссия пообещала обеспечить доступ дипломатов РФ к Софии Сапеге

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Белорусская сторона пообещала в самое ближайшее время обеспечить доступ российских консульских работников к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявили в МИД РФ.

Во вторник, как следует из сообщения на сайте ведомства, состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. В разговоре были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

"При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников", - подчеркнули в МИД России.

В миреРоман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствиемЧитать подробнее

Там также отметили, что российская сторона приветствовала готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить всестороннее тщательное и транспарентное расследование произошедшего.

Ранее во вторник стало известно, что Сапега задержана на 72 часа, так как ее заподозрили в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток будет принято решение либо об избрании ей меры пресечения, либо о ее освобождении, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Посадка самолета

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был посажен в аэропорту Минска под предлогом проверки сигнала об угрозе взрыва. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба признаны Минском экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали.

По данным экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, гражданка России София Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина.

Белоруссия МИД РФ София Сапега

Новости

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Баку отверг обвинения Еревана в провоцировании перестрелки на границе

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза

Белорусской авиации запретят летать над территорией Евросоюза

Кремль объявил, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Армянский контрактник погиб в перестрелке с азербайджанскими военными

В Чехии с начала пандемии сменился уже четвертый глава Минздрава

В Чехии с начала пандемии сменился уже четвертый глава Минздрава

Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле поста на границе

Армения обвинила азербайджанских военных в обстреле поста на границе

Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии

Встреча Байдена с Путиным может пройти 15-16 июня в Швейцарии

МИД РФ сообщил о задержании россиянки Сапеги в Минске на 72 часа

МИД РФ сообщил о задержании россиянки Сапеги в Минске на 72 часа

РФ предложила Саудовской Аравии свой опыт в строительстве АЭС

РФ предложила Саудовской Аравии свой опыт в строительстве АЭС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');