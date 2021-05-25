Белоруссия пообещала обеспечить доступ дипломатов РФ к Софии Сапеге

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Белорусская сторона пообещала в самое ближайшее время обеспечить доступ российских консульских работников к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявили в МИД РФ.

Во вторник, как следует из сообщения на сайте ведомства, состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. В разговоре были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair.

"При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников", - подчеркнули в МИД России.

Там также отметили, что российская сторона приветствовала готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить всестороннее тщательное и транспарентное расследование произошедшего.

Ранее во вторник стало известно, что Сапега задержана на 72 часа, так как ее заподозрили в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток будет принято решение либо об избрании ей меры пресечения, либо о ее освобождении, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Посадка самолета

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был посажен в аэропорту Минска под предлогом проверки сигнала об угрозе взрыва. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA (оба признаны Минском экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали.

По данным экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, гражданка России София Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина.