Университет призвал освободить задержанную с Протасевичем студентку

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет потребовал освободить свою студентку Софию Сапегу, гражданку России, которую 23 мая задержали в Минске вместе с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair.

В вузе считают, что студентку задержали "по надуманным и необоснованным обстоятельствам". Там также отметили, что она отличается "высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ" и что ей предстояла защита магистерской работы.

"Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьёй Софии", - говорится в заявлении.

"Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси, - заявил вуз и выразил солидарность "со всеми незаконно задержанными и подвергающимися беспрецедентному политическому преследованию жителями Беларуси".

Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске по сигналу о заложенной на борту бомбе. До Минска лайнер сопровождал истребитель ВВС Белоруссии. После посадки был задержан находившийся на борту бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. С ним была задержана и Сапега.