Поиск
BНачало в 16:15Латвия ЛатвияИталия ИталияAНачало в 16:15Словакия СловакияРоссия РоссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада КанадаAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия Белоруссия

Университет призвал освободить задержанную с Протасевичем студентку

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Базирующийся в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет потребовал освободить свою студентку Софию Сапегу, гражданку России, которую 23 мая задержали в Минске вместе с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета Ryanair.

В вузе считают, что студентку задержали "по надуманным и необоснованным обстоятельствам". Там также отметили, что она отличается "высокой успеваемостью и безупречной репутацией в сообществе ЕГУ" и что ей предстояла защита магистерской работы.

"Университет настаивает на необходимости предоставления безотлагательной консульской помощи Софии. Помимо этого ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному сообществу для того, чтобы способствовать незамедлительному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьёй Софии", - говорится в заявлении.

"Сообщество ЕГУ категорически осуждает безнаказанность властей Беларуси и требует соблюдения международных обязательств Беларуси, а также соблюдения прав и свобод граждан, зафиксированных в Конституции Беларуси, - заявил вуз и выразил солидарность "со всеми незаконно задержанными и подвергающимися беспрецедентному политическому преследованию жителями Беларуси".

Летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске по сигналу о заложенной на борту бомбе. До Минска лайнер сопровождал истребитель ВВС Белоруссии. После посадки был задержан находившийся на борту бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. С ним была задержана и Сапега.

Светлана Сапега Вильнюс Белоруссия Минск ЕГУ Роман Протасевич Литва

Новости по теме

Новости

Литва намерена добиться запрета международных полетов над Белоруссией

Литва намерена добиться запрета международных полетов над Белоруссией

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 мая

Пандемия коронавируса

WSJ написала о болезни вирусологов в Ухани в ноябре 2019 года

Маккензи счел, что РФ и КНР усилят влияние на Ближнем Востоке

Маккензи счел, что РФ и КНР усилят влияние на Ближнем Востоке

Политики США и ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией

Блинкен потребовал от Белоруссии освободить Протасевича

Саммит ЕС осудит действия России против своих государств-членов

Саммит ЕС осудит действия России против своих государств-членов

Число жертв падения кабинки на канатной дороге в Италии выросло до 14

ЕС обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая

ЕС обсудит инцидент с самолетом Ryanair в Минске на саммите 24 мая

В НАТО назвали инцидент в аэропорту Минска опасным развитием событий

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');