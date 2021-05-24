Роман Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В сети появилось видеообращение задержанного в воскресенье в Минске бывшего редактора признанного в Беларуси экстремистским телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

"Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или какими-либо другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону", - говорит Протасевич в ролике.

"Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске", - добавляет он.

Как сообщалось, в воскресенье в аэропорту Минска вынуждено сел пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако повернул в столицу Беларуси. Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.