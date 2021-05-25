США заявили об отсутствии данных о причастности РФ к инциденту с Ryanair

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Администрация США не имеет информации, указывающей на то, что Россия причастна к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"У нас нет данных, указывающих на такую причастность", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста.

Псаки отметила, что и ранее заявляла, что у США нет оснований подозревать РФ в причастности к инциденту. "В этом плане ничего не изменилось", - заявила она.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был посажен в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, который впоследствии не подтвердился. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

По данным экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Сапега находится в минском изоляторе на Окрестина.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.