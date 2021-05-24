Белый дом осудил и потребовал расследовать посадку самолета в Минске

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Администрация США осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы требуем немедленного международного прозрачного и вызывающего доверие расследования этого инцидента. Мы поддерживаем серию двухсторонних контактов с нашими партнерами", - сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США координируют с партнерами реакцию на инцидент с самолетом в Белоруссии. Блинкен также отметил, что Вашингтон "вновь осуждает преследования и произвольные задержания журналистов" в этой стране.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Ранее Протасевич был объявлен в Белоруссии в межгосударственный розыск по делу о массовых беспорядках.

По утверждению главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссия использовала военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.