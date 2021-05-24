МИД РФ счел задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

Роман Протасевич Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ называют задержание белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича внутренним делом Белоруссии и призывают Запад воздержаться от применения "двойных стандартов" в связи с событиями вокруг посадки в Минске 23 мая самолета авиакомпании Ryanair.

"Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала NEXTA Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Всё из-за угрозы

Она отметила, что в Москве внимательно следят за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. По официальным сообщениям белорусской стороны, напомнила Захарова, "посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта".

"Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Скоординированная реакция"

По ее словам, "вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ". Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании "Белавиа".

"Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало", - заявила в связи с этим Захарова.

"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - говорится в ее комментарии на сайте МИДа.