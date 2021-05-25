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Трамп посчитал, что в США согласились с его версией об источнике COVID-19

Экс-президент США неоднократно называл коронавирус COVID-19 "китайским вирусом", созданным в лаборатории в Ухане

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутая им версия о том, что лаборатория в Ухане может быть местом возникновения коронавируса COVID-19, наконец, становится популярной.

"Теперь все согласны, что я был прав, когда еще в самом начале называл Ухань источником COVID-19. Иногда я называл его "китайским вирусом"", - написал Трамп в своем блоге.

"Для меня с самого начала это было очевидно, но меня сильно критиковали, как всегда. Теперь же все люди говорят: "Он был прав", - добавил бывший американский лидер, говоря о версии об "утечке" вируса из китайской лаборатории.

На этой неделе американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщила, что три сотрудника Уханьского института вирусологии в Китае тяжело заболели и обратились за медицинской помощью в ноябре 2019 года. В Китае эту версию отвергли.

Советник президента США Энди Славитт во вторник указал на необходимость "добраться до истины" происхождения коронавируса. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что у администрации президента Джо Байдена по-прежнему есть "серьезные вопросы, касающиеся начала пандемии COVID-19, включая ее происхождение в КНР".

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

США Китай Ухань Коронавирус Дональд Трамп

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