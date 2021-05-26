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Пекин призвал США пустить к себе экспертов для расследования истоков COVID-19

Пекин призвал США пустить к себе экспертов для расследования истоков COVID-19
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США в рамках расследования происхождения коронавируса COVID-19 следует обеспечить доступ специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на свои объекты, как это ранее делал Китай. Об этом заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Откройте военную базу в Форт-Детрик как можно раньше, и биолаборатории, которыми располагают США по всему миру", - продолжил он.

Также он обвинил США в "распространении теорий заговоров и дезинформации, таких как утечка (COVID-19 - ИФ) из лаборатории". Чжао Лицзянь отметил, что озвучивание подобных версий является неуважением к работе ВОЗ и грозит подрывом международной солидарности в борьбе с пандемией.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Однако американские СМИ ранее в мае сообщали, что разведслужбы США в настоящее время изучают сообщения о том, что в 2019 году, еще до того, как власти Китая сообщили о первом случае коронавируса, в лаборатории Ухани сильно заболели несколько сотрудников.

Советник президента США Энди Славитт указал на необходимость "добраться до истины" происхождения коронавируса. "От Китая нам нужен абсолютно транспарентный процесс расследования", - добавил он.

В свою очередь бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что выдвинутая им в свое время версия о том, что лаборатория в Ухани может быть источником возникновения коронавируса COVID-19, наконец, становится популярной.

Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус США КНР ВОЗ

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