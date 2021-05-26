"Белавиа" отменила полеты на Украину, в Латвию и Швецию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что отменила все рейсы на Украину, в Швецию и в Латвию из-за того, что ей запретили летать в эти страны.

Рейсы в Киев, Львов, Одессу и Харьков отменяются с 26 мая по 25 августа, также были отменены ночные рейсы в Киев и Одессу, намечавшиеся на 25 августа.

Полеты в Латвию отменяются по 25 июня.

Полеты в Швецию "Белавиа" отменила по 30 октября.

Днем ранее авиакомпания объявила, что по таким же причинам перестанет летать во Францию, Великобританию и Литву.

Власти ряда стран Европы запретили принимать рейсы "Белавиа" или рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через воздушное пространство Белоруссии после инцидента с рейсом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске 23 мая. Cамолет, летевший из Афин в Вильнюс, развернули в Минск, ссылаясь на сообщение о заложенной на борту бомбе. Бомбу не нашли, но был задержан летевший этим рейсом оппозиционер Роман Протасевич и его подруга София Сапега.

Вечером 24 мая саммит Евросоюза рекомендовал Совету ЕС принять меры и закрыть воздушное пространство ЕС и аэропорты для белорусских авиакомпаний, а также призвал европейских авиаперевозчиков не летать над Белоруссией.