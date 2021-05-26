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"Белавиа" вернула летевший в Барселону борт после решения Франции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В авиакомпании "Белавиа" прокомментировали возврат борта, летевшего в среду в Барселону. В пресс-службе сообщили, что 26 мая компания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск-Барселона-Минск. На борту Embraer 195 находились 54 пассажира.

У "Белавиа" были все разрешения на выполнение данного полета, подчеркнул перевозчик.

Лайнер вылетел по расписанию, но позже выяснилось, что за три минуты до взлета "авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании".

"Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции", - рассказали в компании.

Там отметили, что запрет на выполнение рейсов Минск-Париж, полученный ранее от авиационных властей Франции, первоначально не включал запрет на пролет воздушного пространства Франции.

Обновленный запрет "Белавиа" получила только днем 26 мая, до этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск. "Повторная попытка согласования маршрута с Управлением воздушного движения Марселя также оказалась неудачной, в том числе касательно полетов по маршрутам, проходящим над нейтральными водами, что противоречит нормам Чикагской конвенции и Конвенции ООН по морскому праву", - отметили в "Белавиа".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. После посадки самолета Протасевича задержали.

После этого саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Некоторые авиакомпании стали направлять рейсы в облет Белоруссии.

Хроника 23 – 26 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белавиа

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