"Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон до 30 октября

Отменен рейс "Белавиа" из Минска в Париж, намечавшийся на утро 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" прекратит летать в Париж и Лондон из-за запрета властей Франции и Великобритании использовать аэропорты этих стран.

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", - сообщила белорусская авиакомпания.

В "Белавиа" огорчены "сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить". Перевозчик извинился перед пассажирами и объяснил порядок возврата денег за билеты.

Рейс авиакомпании "Белавиа" по маршруту Минск-Париж отменен во вторник утром, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов минского аэропорта. Рейс B2865 с прибытием в аэропорт "Шарль Де Голль" должен был вылететь из Минска в 08:25 по минскому и московскому времени. Сейчас рядом с ним стоит отметка "Отменен".

24 мая авиакомпания сообщила о приостановке полетов в Литву с 25 мая до 26 июня 2021 года из-за решения правительства Литвы запретить "Белавиа" летать в эту страну. .

Вечером 24 мая саммит Евросоюза рекомендовал Совету ЕС принять меры и закрыть воздушное пространство ЕС и аэропорты для белорусских авиакомпаний, а также призвал европейских авиаперевозчиков не летать над Белоруссией. Такое же решение перед этим приняло правительство Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский также решил закрыть авиасообщение с Белоруссией.

Европейский совет также заявил, что ожидает от Международной организации гражданской авиации (ICAO) срочного расследования события в Минске как недопустимого инцидента.

Утром 25 мая о прекращении полетов через Белоруссию сообщили Finnair и Air France, вечером в понедельник - Lufthansa, еще ранее 24 мая такие решения приняли латвийская авиакомпания Air Baltiс, венгерская Wizz Air и литовская Avia Solutions Group.

23 мая в Минске был принудительно посажен самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Аэропорт Минска получил сообщение о бомбе, заложенной на борту. Проверка взрывного устройства не обнаружила, но были задержаны два пассажира этого рейса - белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега.