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Лукашенко обвинил врагов Белоруссии в переходе к этапу удушения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели его страны изменили тактику и "перешли от организации бунтов к этапу удушения". Фрагмент записи его выступления в парламенте выложил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - отметил он.

Он считает, что идет уже не информационная, а "гибридная, современная война" и нужно приложить усилия, чтобы она из "холодной" не стала "горячей". При этом его оппоненты, по его словам, ищут новые уязвимости и пробуют новые методы.

Лукашенко предупредил, что Белоруссия не является конечной целью этих недоброжелателей, а лишь полигоном для отработки методов перед "броском на Восток".

Он пообещал в скором времени разоблачить этих недоброжелателей и обнародовать все, "что они наговорили", как "беглые", так и "недавно задержанные".

Александр Лукашенко Белоруссия

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