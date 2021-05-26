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Лукашенко заявил, что сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из Швейцарии

Самолет развернули над БелАЭС, добавил президент

Лукашенко заявил, что сигнал о минировании рейса Ryanair поступил из Швейцарии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в парламенте, что сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии. Его цитирует близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в ситуации с этим рейсом действовал законно.

Президент повторил ранее звучавшие заверения, что экипаж лайнера сам принял решение пойти на посадку в Минске.

По его словам, пилоты советовались "с хозяевами самолета" и аэропортом в Вильнюсе, но решили приземлиться в Минске. Лукашенко согласен, что маневр с разворотом в Минск, когда до Вильнюса было 70 километров, кажется нелогичным, но он задается вопросом: "Почему другие аэропорты не приняли самолет?"

Также он отверг подозрения в том, что пилотов вынудили сесть белорусские истребители МиГ-29, и назвал это "абсолютной ложью". Он объяснил, что задачей истребителя было обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

"Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ", - прокомментировал он информацию о том, что после посадки в Минске, кроме задержанного оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги, до Вильнюса долетели не все пассажиры.

"Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро "среагировали", - отметил президент и пообещал в ближайшее время представить "всё, что они наговорили" (он подразумевал недоброжелателей Белоруссии и организаторов беспорядков), "в том числе и недавно задержанные".

24 мая директор Департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что сигнал о минировании самолет поступил на электронную почту аэропорта Минска с ящика на protonmail. Письмо было на английском языке, его авторы назвали себя солдатами ХАМАСа и объяснили, что взорвут самолет, если Израиль не прекратит огонь в секторе Газа.

ХАМАС заявил, что не причастен к этому инциденту.

Белоруссия Александр Лукашенко Ryanair БелАЭС Минск Вильнюс Роман Протасевич

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