Лукашенко счел жесткие меры против оппозиции жизненно важными для страны

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает оправданными жесткие меры, принятые в отношении оппозиции, и утверждает, что тем самым белорусское государство в зародыше подавило волну неонацизма.

"Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия - жизненно важная для страны", - заявил Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в среду. Его слова приводит госагентство БелТА.

Лукашенко также заявил, что недоброжелатели перешли от организации бунтов к удушению Белоруссии. "Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", - сказал Лукашенко.