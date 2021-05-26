Полиция США выдала ордер на задержание Мэрилина Мэнсона

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В штате Нью-Гемпшир полиция города Гилфорда выдала ордер на задержание певца Брайана Хью Уорнера (Мэрилин Мэнсон) по обвинению в двух эпизодах нападения на видеооператора во время концерта, который прошел в этом городе 18 августа 2019 года.

Сообщение об этом опубликовано в фейсбуке городского департамента полиции.

Нападение не носило сексуального характера, подчеркнули полицейские. Сайт TMZ сообщил, что на том концерте Мэнсон подошел к оператору, вплотную приблизил лицо к камере и смачно плюнул в объектив.

В ведомстве отметили, что юрист и агент музыканта давно в курсе выдвинутых ему обвинений. Ордер на задержание был выдан в октябре 2019 года, Мэнсон до сих пор не явился в полицию в связи с этим делом. По законам штата, ему грозит тюремный срок в пределах одного года и штраф до $2000.

Адвокат Мэнсона Говард Кинг заявил NBC, что он и его клиент сотрудничают со следствием.

Он отметил, что ни для кого не секрет, что его клиент любит провоцировать публику, особенно перед камерой. По его словам, пострадавший оператор потребовал от Мэнсона более $35 000 за то, что "ему на руку попало небольшое количество слюны". Просьбы защиты предоставить доказательства причиненного ущерба остались без ответа, отметил он и назвал обвинения в адрес своего клиента смехотворными.