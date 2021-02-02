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Лейбл Loma Vista расторг контракт с Мэнсоном из-за откровений его бывшей невесты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Лейбл звукозаписи Loma Vista Recordings объявил, что прекращает сотрудничество с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Причиной этого решения компания назвала заявления бывшей невесты артиста и других женщин, которые обвинили его в издевательствах, психологическом и физическом насилии.

Loma Vista немедленно прекращает продвигать последний альбом Мэнсона и больше не будет с ними сотрудничать ни в каких проектах.

Ранее лейбл помог музыканту выпустить три альбома.

Актриса Эван Рейчел Вуд, звезда сериала Westworld ("Миры Дикого Запада") пожаловалась на бывшего жениха в инстаграме. Она заявила, что он начал за ней ухаживать, когда она была еще тинейджером, и долгие годы "чудовищно издевался" над ней. По ее словам, ей промывали мозги и с помощью манипулирования принуждали к подчинению. Она устала жить в страхе и намерена разоблачить этого опасного человека - "Брайана Уорнера, известного миру как Мэрилин Мэнсон".

После этого еще четыре женщины пожаловались на неподобающее поведение музыканта, в том числе, а его бывший личный ассистент Дэн Клири заявил о физическом и психологическом давлении.

Мэнсон и Вуд начали встречаться в 2007 году, когда ему было 37, а ей - 19. В 2010 году они обручились, но вскоре разорвали помолвку. Вуд ранее говорила журналистам, что она пережила физическое и бытовое насилие, но никогда не называла имен.

New Musical Express напомнил комментарий представителей Мэнсона, который они давали в 2018 году, в ответ на звучавшие в прессе подозрения в его адрес. Они напомнили, что Вуд в других интервью весьма позитивно отзывалась об отношениях с этим музыкантом.

Сам Мэнсон также через инстаграм отверг обвинения бывшей невесты. Он признает, что его искусство и жизнь создают противоречивое впечатление, но последние утверждения "чудовищно искажают реальность". Он заверил, что все его личные отношения строились на основе взаимности и с партнерами, схожими с ним по духу.

Loma Vista США Мэрилин Мэнсон Эван Рейчел Вуд

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