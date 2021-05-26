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На Украине заявили, что сообщений о проблемах во время полета рейса Ryanair над страной не было

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Во время полета рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая, который позже был посажен в Минске, органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" не получали сообщений о нестандартной ситуации на борту или запросов на изменение плана полета, сообщил "Интерфаксу" глава предприятия Андрей Ярмак.

"Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair... предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами. Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - сказал он.

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По его словам, в течение 25-минутного пребывания самолета в Львовском районе полетной информации радиопереговоры экипажа с диспетчерами управления воздушным движением происходили в штатном режиме, как это предусмотрено стандартами и рекомендованной практикой ИКАО.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили о потенциальной угрозе взрыва на борту, которая впоследствии не подтвердилась. После посадки самолета в Минске был задержан летевший этим рейсом создатель портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

Хроника 23 – 26 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Украина Ryanair

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