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Украина закроет воздушное пространство для зарегистрированных в Белоруссии самолетов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины установил запрет на использование воздушного пространства страны самолетами, зарегистрированными в Белоруссии, с полуночи 29 мая.

"Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и "Украэроруха" установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в республике Беларусь", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолета Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС". В самой палестинской группировке позднее опровергли свою причастность к инциденту с лайнером.

Хроника 23 – 28 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Украина Белоруссия

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