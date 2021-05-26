Швейцария отменит требование об "удаленке" и полностью откроет рестораны

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Швейцарии решили отменить часть ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Власти страны отменили требование переводить на дистанционную работу сотрудников, теперь оно носит исключительно рекомендательный характер.

С 31 мая швейцарские рестораны смогут принимать гостей в помещениях: до этого работали лишь террасы и веранды. Кроме того, правительство решило отменить комендантский час, действовавший с 23:00.

Карантин по прибытии в Швейцарию отменяется для всех, кто прошел полную вакцинацию одобренным Швейцарией или ЕС препаратом. Этим лицам более не нужно сдавать тест. Такие же меры действуют в отношении тех, кто переболел коронавирусом и имеет подтверждающий это документ.

В Швейцарии первую дозу вакцинации получили как минимум 2,7 млн человек. За время пандемии в стране выявили свыше 688 тыс. случаев коронавируса, около 10 тыс. человек скончались впоследствии от заражения инфекцией.