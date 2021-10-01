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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Швейцарцам предложили 50 франков за каждого сагитированного привиться знакомого

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии решило стимулировать вакцинацию от коронавируса и пообещало давать по 50 франков (около $54) каждому, кто убедит привиться знакомого или родственника. Как пишет Le Matin, об этом объявил член федерального правительства, глава МВД Ален Берсэ.

От имени властей он провозгласил начало масштабной кампании за вакцинацию и назвал основные пункты программы, которую в течение десяти дней должны одобрить кантоны. Предполагается, что правительство 13 октября окончательно утвердит эту кампанию.

Бонусы за успешную агитацию будут выдаваться в виде ваучера, а власти кантонов будут решать, на что их можно будет потратить.

Кроме того, правительство наймет 1700 человек, которые займутся попытками наладить контакт с противниками прививок и начать с ними диалог.

Кроме того, власти добавят 170 новых мобильных пунктов вакцинации к уже действующим 50, они будут работать в деревнях, в торговых центрах, рядом с футбольными стадионами и в горах.

Наконец, будет проведена всеобщая неделя вакцинации.

Тесты для непривитых швейцарцев в возрасте от 16 лет будут платными с 11 октября. Бесплатно будут тестировать людей с симптомами коронавирусной инфекции и тех, у кого медицинский отвод от прививок. Те, кто получил первую дозу вакцины, смогут сделать бесплатный тест по предъявлении сертификата.

Берсэ отметил, что ситуация с коронавирусом в стране не является катастрофичной, прирост заболеваемости и число госпитализаций снижаются. Однако в отделениях интенсивной терапии обстановка остается напряженной. Также, по его словам, уровень вакцинации в Швейцарии - один из самых низких в Европе. Цель правительства - привить 80% населения в возрасте от 16 лет, но даже через месяц при продвижении прежними темпами в стране удалось бы привить только 70%.

Стоимость кампании за вакцинацию он оценил в 150 млн франков, но напомнил, что каждую неделю правительство тратило по 50 млн франков на тестирование.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Швейцария коронавирус Ален Берсэ

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