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Около 20 иностранцев застряли в транзитной зоне аэропорта в Минске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта Минск. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в эфире телеканала ОНТ в среду.

"Наиболее проблемная ситуация сложилась с транзитными пассажирами, которые прилетели в Национальный аэропорт Минск и ожидают вылета в другие страны. Однако из-за введенных рядом государств ограничений на авиасообщение многие рейсы отменены не по вине белорусской стороны. Около 20 иностранцев не могут покинуть транзитную зону аэропорта", - рассказал Бычковский.

Он уточнил, что в пограничное ведомство поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства.

В связи со сложившейся ситуацией Госпогранкомитет рекомендует иностранным гражданам для решения проблем, связанных с возвращением домой, обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения своих стран.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске после сигнала о бомбе на борту. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел Роман Протасевич – бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссия использовала истребитель МиГ-29.

После этого саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Некоторые авиакомпании стали направлять рейсы в облет Белоруссии.

Минск Белоруссия

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