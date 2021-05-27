Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария8 : 1Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 16:15США США4 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 20:15Швеция ШвецияЧехия ЧехияBНачало в 20:15Финляндия ФинляндияИталия Италия

Вену удивило решение Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines

Вену удивило решение Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В МИД Австрии потребовали от России разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.

"Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах - чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", - сообщила "Интерфаксу" представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

В австрийском министерстве подчеркнули, что российская реакция Вене совершенно непонятна.

"Со стороны МИД Австрии об этом уже сообщили российскому послу. Австрийский посол в Москве также выразил эту позицию в России", - сказали в МИД Австрии.

Россия не согласовала Austrian Airlines изменение маршрута в обход Белоруссии, поэтому рейс Вена-Москва в четверг был отменен, сообщила "Интерфаксу" ранее сотрудница пресс-службы австрийской авиакомпании Ивонн Ваххольдер.

Кроме того, были отменены рейсы из Парижа в Москву, которые французская Air France намеревалась совершить в обход Белоруссии. Во всех трех случаях это коснулось грузопассажирских, "вывозных" рейсов, которые в каждом случае отдельно согласуются с российскими авиавластями.

В минувший понедельник лидеры стран Евросоюза призвали авиакомпании не летать транзитом через Белоруссию, а авиарегуляторов - не разрешать белорусским перевозчикам летать в страны ЕС. Так ЕС отреагировал на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair 23 мая.

Хроника 23 – 27 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Austrian Airline Вена Австрия Москва МИД Белоруссия Ивонн Ваххольдер Париж Air France Белоруссия Евросоюз

Новости по теме

Новости

Пассажирский Як-42 совершил аварийную посадку в Новосибирске

В Саратовской области у Куриловки загорелся газопровод

Unilever предупредила об остановке выпуска мороженого на 10 дней

Эксперт отметила снижение спроса на хлеб массовых сортов в РФ

Эксперт отметила снижение спроса на хлеб массовых сортов в РФ

"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров отмененного рейса Air France

"Аэрофлот" вывезет из Парижа часть пассажиров отмененного рейса Air France

Мэр Оренбурга после обысков заявил, что ему не предъявлены обвинения

Google оштрафован на 3,5 млн рублей

TikTok оштрафован на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');