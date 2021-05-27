Вену удивило решение Москвы не согласовывать рейс Austrian Airlines

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В МИД Австрии потребовали от России разъяснений в связи с отказом Москвы согласовывать запланированный на четверг полет Austrian Airlines в обход воздушного пространства Белоруссии.

"Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах - чтобы все полеты в и через Россию и дальше проходили без проблем", - сообщила "Интерфаксу" представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

В австрийском министерстве подчеркнули, что российская реакция Вене совершенно непонятна.

"Со стороны МИД Австрии об этом уже сообщили российскому послу. Австрийский посол в Москве также выразил эту позицию в России", - сказали в МИД Австрии.

Россия не согласовала Austrian Airlines изменение маршрута в обход Белоруссии, поэтому рейс Вена-Москва в четверг был отменен, сообщила "Интерфаксу" ранее сотрудница пресс-службы австрийской авиакомпании Ивонн Ваххольдер.

Кроме того, были отменены рейсы из Парижа в Москву, которые французская Air France намеревалась совершить в обход Белоруссии. Во всех трех случаях это коснулось грузопассажирских, "вывозных" рейсов, которые в каждом случае отдельно согласуются с российскими авиавластями.

В минувший понедельник лидеры стран Евросоюза призвали авиакомпании не летать транзитом через Белоруссию, а авиарегуляторов - не разрешать белорусским перевозчикам летать в страны ЕС. Так ЕС отреагировал на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair 23 мая.