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Маас призвал РФ отменить признание нежелательными трех НПО из Германии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Москву отменить решение о признании трех германских неправительственных организаций (НПО) нежелательными в РФ.

"Две из этих организаций многие годы работают в рамках "Петербургского диалога" на установление взаимопонимания между Германией и Россией. Ничто в их деятельности не может обосновать и оправдать такой резкий шаг. Поэтому я призываю Россию отменить этот шаг и поддержать свободный обмен между двумя гражданскими обществами. Представители гражданского общества должны иметь возможность работать, не будучи признанными криминальными организациями", - говорится в заявлении Мааса, поступившем в среду в "Интерфакс".

По его словам, решение России является "неприемлемым".

В среду генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации из ФРГ: Forum Russischsprachiger Europaer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") ФРГ; Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") ФРГ; Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО").

В Генпрокуратуре решили, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - заявили в надзорном ведомстве.

Эти организации станут 32, 33 и 34 в перечне НПО, признанных в России нежелательными.

Хайко Маас Германия

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