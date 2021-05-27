Что случилось этой ночью: четверг, 27 мая

Позиция Роскомнадзора по замедлению Google и Facebook, заявление Пентагона о том, что Россия не враг для США, реакция МИД ФРГ на признание в РФ нежелательными трех НПО из Германии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время. По словам главы ведомства Андрея Липова, достаточно будет привлечь компании к административной ответственности. Однако он пояснил, что если угрозы от соцсетей превысят их пользу, то к ним будут применяться более радикальные меры.

- Пентагон заявил, что США не называют Россию врагом. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби уточнил, что "это не тот термин, который мы используем для России". Так он прокомментировал совместные учения Москвы и Белграда, учитывая то, что Сербия является членом программы НАТО "Партнерство ради мира".

- Маас призвал РФ отменить признание нежелательными трех НПО из Германии. Глава МИД ФРГ отметил, что их деятельность никак не может стать причиной для такого резкого шага. В среду генпрокуратура РФ признала нежелательными в России Forum Russischsprachiger Europaer e.V., Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch e.V.

- Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка. Депутаты примут решение об объявлении конкурса на должность мэра на заседании 3 июня. Гуменюк решил покинуть пост после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

- ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии. Суд признал, что продукция не может считаться оборонной только на том основании, что была закуплена заказчиком в рамках государственного оборонного заказа. Ранее ООО "Мясокомбинат "Дружба народов" обратился в ВС из-за штрафа от ФАС за поставку кабачковой икры, которая не соответствовала ГОСТу, в рамках государственного оборонного заказа.