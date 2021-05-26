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Три НПО из Германии признаны нежелательными в РФ

Три НПО из Германии признаны нежелательными в РФ
Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три неправительственные организации (НПО) из Германии.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, Генпрокуратура РФ изучила поступившие материалы и приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности следующих иностранных неправительственных организаций:

- Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ") ФРГ;

- Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС") ФРГ;

- Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") ФРГ.

В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность этих организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - заявили в надзорном ведомстве.

Эти организации станут 32, 33 и 34 в перечне НПО, признанных в России нежелательными.

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