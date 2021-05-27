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ИКАО проведет экстренную встречу из-за инцидентом с самолетом Ryanair

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ИКАО), входящая в ООН, как ожидается, в четверг проведет экстренную встречу в связи с инцидентом с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Планируется, что в ней примут участие 36 дипломатических представителей Совета ИКАО.

В ИКАО выразили ранее серьезную обеспокоенность, указав, что речь может идти о нарушении Международной конвенции о гражданской авиации.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент "угоном, совершенным при поддержке государства", похожим на "попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу".

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Хроника 23 – 27 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
ИКАО ООН Белоруссия

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